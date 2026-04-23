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Eslovaquia confirma la reanudación del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba

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El Gobierno de Eslovaquia ha confirmado este jueves la reanudación del suministro de petróleo procedente de Rusia a través del oleoducto Druzhba, recién reparado tras sufrir un ataque que lo dejó fuera de servicio en el marco de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Esta mañana se ha restaurado el suministro de petróleo a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba", ha dicho el Ministerio de Economía eslovaco a través de un comunicado, en el que ha detallado que las labores han arrancado a las 2.00 horas.

Así, ha señalado que el petróleo "está siendo recibido en línea con el pactado calendario diario y los parámetros técnicos de bombeo", antes de reseñar que la cartera, "en cooperación con Transpetrol", "sigue supervisando la situación" y "mantiene contacto estrecho con todas las partes relevantes".

La ministra de Economía eslovaca, Denisa Sakova, ya adelantó el miércoles en redes sociales que estaba previsto que este suministro se retomara a primera hora de este jueves, tras afirmar que las autoridades ucranianas iniciaron el miércoles el inicio de llenado tras casi tres meses de cierre.

La situación provocó un significativo aumento de la tensión en el seno de la Unión Europea (UE) y numerosas críticas por parte de Hungría y Eslovaquia, mientras que la reparación del oleoducto permitió al bloque alcanzar un acuerdo político para liberar un préstamo a Kiev de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría.

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