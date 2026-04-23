El primer ministro sueco ofrece ayuda a Dinamarca ante el accidente de tren que deja al menos 17 heridos

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha ofrecido este jueves ayuda a las autoridades de Dinamarca, tras la colisión frontal entre dos trenes registrada en la ciudad danesa de Hillerod, al norte de la capital, Copenhague, que ha dejado más de 15 personas heridas, entre ellas varias en estado crítico.

Según informa la cadena sueca SVT, Kristersson se ha puesto en contacto con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, para ofrecerle apoyo ante la tragedia ferroviaria.

"He recibido noticias de un accidente ferroviario en las afueras de Copenhague y me puse en contacto con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. "Le ofrecí la ayuda de Suecia para gestionar el trágico accidente ferroviario", ha indicado el dirigente sueco en comentarios al citado canal.

La colisión ha tenido lugar en torno a las 6.30 horas en un paso a nivel. Las autoridades danesas han confirmado que hay "varios heridos", algunos de los cuales han sido evacuados en helicóptero, sin más detalles.