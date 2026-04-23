El nikkei sobrepasa los 60.000 puntos intradía por primera vez en la apertura

Tokio, 23 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, llegó a superar por primera vez los 60.000 puntos en la apertura de este jueves, gracias a la racha de los valores tecnológicos y pese a la incertidumbre sobre la guerra en Irán.

Apenas en el inicio de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, mostró un aumento de casi el 1 %, alrededor de 415 puntos, superando momentáneamente la barrera de los 60.000 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía alrededor del 0,3 %, o 11,47 puntos, hasta los 3.733,52 enteros. EFE

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