El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos "terroristas" en sendos ataques en Gaza pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de dos "terroristas" en sendos ataques ejecutados el miércoles en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Así, ha indicado en un comunicado que uno de los sospechosos fue tiroteado tras "acercarse a las fuerzas" desplegadas en el norte de Gaza "de una forma que suponía una amenaza inminente", mientras que el segundo fue "eliminado" tras "cruzar la 'línea amarilla'" en el sur del enclave.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, indicaron en su último balance que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 786 "mártires" y 2.217 heridos, mientras que se han recuperado 761 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, ahora desplegadas dentro de la citada 'línea amarilla', que cubre más del 50% del enclave.

Por último, señalaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.562 muertos y 172.320 heridos, si bien resaltaron que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.