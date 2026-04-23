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Detenido un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna de cinco años en Cullera

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Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un hombre, profesor de un colegio de la localidad valenciana de Cullera, por una presunta agresión sexual a una alumna de cinco años, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El arresto tuvo lugar el lunes después de que los padres de la menor pusieran una denuncia por la supuesta agresión sexual.

Los agentes detuvieron entonces al profesor, quien el martes pasó a disposición judicial y quedó en libertad con medidas cautelares --orden de alejamiento y comunicación respecto de la supuesta víctima--. La Guardia Civil continúa con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Según ha adelantado hoy Las Provincias, la menor trasladó a sus padres unos posibles tocamientos y los padres denunciaron los hechos. El profesor se habría aprovechado de su situación de superioridad como maestro de la menor. El paso siguiente será explorar a la niña en la cámara Gesell.

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