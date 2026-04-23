Cultura estudia hacer obligatorios los gastos de envío en la compra online de libros para ayudar a librerías pequeñas

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, estudia hacer obligatorios el pago de gastos de envío en la compra online de libros dentro de una abanico de políticas para favorecer a las librerías independientes ante el incremento de las ventas por Internet.

"Estamos analizando algunas políticas como las de otros países como hacer obligatorios los gastos de envío en el caso de la compra de libros online y así favorecer que sea más beneficioso irte a la librería de barrio", ha indicado Urtasun en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press con motivo del Día del Libro.

El titular de Cultura ha reconocido su preocupación por la supervivencia de "miles y miles de librerías pequeñas que están por todo el país y que son centros culturales que hay que perservar". Su voluntad es que estos establecimientos "continúen porque han perdido un poco de cuota de mercado en los últimos años".

Urtasun ha puesto en valor la compra de libros en librerías pequeñas "que nunca es equivalente a la compra online, porque hay una experiencia que es única y que es ir a discutir con tu librero de confianza que siempre te va a saber orientar". También ha destacado las cifras de lectura en España y ha incidido en que "en este país leen sobre todo las mujeres y los jóvenes para contradecir algunos tópicos porque la franja de 14 a 24 años es una de las que más lee".

Ha incidido, asimismo, en la facturación de la industria editorial nacional y su impacto en América Latina. "En Europa se habla del fenómeno del libro español porque en España tenemos unos datos tanto de hábitos de lectura como de actividad de la industria que son absolutamente récord", ha remarcado.

Con motivo del Día del Libro titular de Cultura ha hecho alusión a la celebración de Sant Jordi en Barcelona, que visitará esta tarde, después de entregar en Alcalá de Henares el Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Precisamente, Urtasun ha incidido en que el premio haya recaído en un autor mexicano "por el significado que tiene en el proceso de reencuentro con México". "Premiamos a un escritor mexicano que además es hijo del exilio español", ha argentado.

"Estamos premiando a un gran escritor pero a la vez estamos haciendo un gran ejercicio, tanto de memoria y de reconocimiento del exilio español en México, como un proceso de reencuentro con este país que se ha fraguado en la visita reciente de la presidenta porque la cultura está permitiendo reencontranos", ha añadido.