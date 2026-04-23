Cierra durante más de tres semanas el mausoleo de Lenin

Moscú, 23 abr (EFE).- El mausoleo de Lenin en la Plaza Roja permanecerá cerrado entre hoy y el 17 de mayo.

El Mausoleo del líder comunista Vladímir Ilich Uiliánov cerrará entre hoy y el 17 de mayo coincidiendo con los preparativos para las fiestas del Día de la Victoria contra la Alemania nazi.

Ayer, 22 de abril, se cumplieron 156 años del nacimiento del revolucionario ruso que se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917, aniversario conmemorado ayer por el Partido Comunista ruso.

El año pasado se anunció el supuesto cierre por reformas del mausoleo alrededor de rumores de que el Kremlin planeaba retirar la momia del fundador de la Unión Soviética.

Las instalaciones debían cerrar en verano hasta 2027, por lo que en vísperas de la fecha anunciada se formaron colas de centenas de personas que quisieron despedirse de Lenin, pero la clausura finalmente no tuvo lugar.EFE