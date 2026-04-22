Agencias

Se reanuda el Barça-Celta tras 20 minutos interrumpido por incidencia médica en la grada

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Barcelona, 22 abr (EFE).- El partido entre el Barcelona y el Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports se ha reanudado tras estar unos 20 minutos interrumpido por una incidencia médica de un aficionado en la grada del Spotify Camp Nou.

La incidencia se produjo justo después del tanto de penalti transformado por Lamine Yamal en el minuto 40. Fue un jugador del Celta el que alertó de la situación a los árbitros y, rápidamente, los servicios médicos del Barcelona se dirigieron a la zona del lateral del estadio.

El club avisó de la situación por la megafonía y el partido estuvo interrumpido unos 20 minutos hasta que los servicios médicos finalizaron con éxito la atención a dicho aficionado.

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