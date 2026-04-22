Al menos cinco muertos, tres de ellos niños, en un ataque de Israel contra el norte de Gaza pese a la tregua

Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, han muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel perpetrado en las últimas horas de este miércoles en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

El portavoz de la Defensa Civil en la Franja de Gaza, Mahmud Bassal, ha confirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina Sanad que son cinco las víctimas mortales de un bombardeo de Israel contra un grupo de civiles en la zona de Beit Lahia.

Asimismo, ha identificado a los fallecidos como "Salah Mahmud al Abed, Abud Mahmud al Abed, Alaa Nabil Huseín Balusha, Muhammad Bahaa Nabil Balusha y Anas Ehab Abu Ful".

El portavoz del organismo ha indicado que tres de ellos son niños, si bien no ha precisado si entre ellos hay familiares.

El bombardeo ha tenido lugar en el patio de la mezquita Al Qassam, en Beit Lahia, según ha indicado el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, que también apunta a una sexta víctima mortal.

Las autoridades de Gaza han elevado este mismo miércoles que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 786 "mártires" y 2.217 heridos, mientras que se han recuperado 761 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, ahora desplegadas dentro de la citada 'línea amarilla', que cubre más del 50% del enclave.

Por último, han puntualizado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.562 muertos y 172.320 heridos, si bien han reseñado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.