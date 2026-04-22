Pezeshkian condiciona negociaciones "auténticas" con EEUU al levantamiento del bloqueo a puertos iraníes

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido este miércoles la apuesta de su país por el "diálogo", después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya decidido extender el alto el fuego pactado el 8 de abril, si bien ha recordado que el bloqueo puertos iraníes es uno de los principales obstáculos para unas negociaciones "auténticas" entre Teherán y Washington.

"La República Islámica de Irán ha acogido con satisfacción el diálogo y el acuerdo, y sigue haciéndolo. El incumplimiento de los compromisos, el bloqueo y las amenazas son los principales obstáculos para unas negociaciones auténticas", ha defendido en sus redes sociales.

Pezeshkian, que ha reaccionado de este modo al anuncio de Trump de prorrogar la tregua, ha señalado en el mismo mensaje que "el mundo es testigo" de su "interminable retórica hipócrita y de la "contradicción" entre sus palabras y sus acciones.

En términos similares se ha expresado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, al considerar que "un alto el fuego completo tiene sentido cuando no se viola mediante un bloqueo naval ni se toma como rehén la economía mundial, y cuando cesa la beligerancia sionista en todos los frentes".

"La apertura del estrecho de Ormuz no es posible con una violación flagrante del alto el fuego", ha declarado en sus redes sociales antes de recalcar que Estados Unidos e Israel no lograrán sus objetivos "mediante la intimidación". "La única vía es aceptar los derechos del pueblo iraní", ha agregado.

El inquilino de la Casa Blanca anunció este martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que bloquea el proceso de diálogo.

De hecho, la autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía, de importancia estratégica.

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