Ebrard admite que México ya no apuesta por cero aranceles en revisión del T-MEC

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este miércoles que México ya no busca una eliminación total de los aranceles en la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, sino reducirlos “en lo menos posible”, al reconocer que el comercio internacional ya no opera bajo el mismo paradigma de libre comercio.

Al referirse a la posición expresada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de que los aranceles de la sección 232 en Estados Unidos se mantendrán, Ebrard resumió que “el mundo comercial, el sistema comercial que teníamos, basado en el libre comercio, ya es muy difícil que regrese”.

En este sentido, el funcionario mexicano también pidió: “no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel”.

Añadió que ahora habrá un esquema en el que persisten los aranceles y también las reglas de origen, “que a veces son más importantes que los aranceles”.

Bajo ese contexto, señaló que en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, que México ha colocado como prioritarios en la mesa, “es muy difícil pensar en que van a desaparecer los aranceles” y que lo que el país busca ahora es “cómo reducirlos”.

Como ejemplo, sostuvo que en la industria automotriz ya se ha logrado una disminución respecto al arancel de 25 %, de forma que “casi todos están pagando abajo de eso”.

Ebrard explicó que la segunda ronda de conversaciones con Washington aún no concluye, pero dejó claro que México ya expuso su posición.

“México planteó su posición (a Estados Unidos), el mundo ideal, óptimo, el objetivo de México, que es prácticamente no tener aranceles, más que en lo menos posible y mantener un flujo abierto de comercio”, sostuvo frente a medios.

La segunda ronda de conversaciones inició este lunes en Ciudad de México con la visita de Greer, mientras los equipos alistan la mesa para el arranque de las negociaciones formales previstas para la última semana de mayo.

Del lado estadounidense, agregó, la prioridad pasa por reducir su dependencia de Asia, un terreno en el que México se ve como “el gran aliado” para producir dentro de una región más integrada.

Aun así, advirtió que el proceso “no va a ser fácil”, será “difícil” y “complejo”, con “muchas incertidumbres”, aunque estimó que este primer paso fue positivo.

Por otra parte, sobre el acuerdo con la Unión Europea, Ebrard dijo que la negociación ya está concluida y que solo falta que el bloque termine la traducción del tratado a 23 idiomas, proceso previsto para finales de mayo, cuando también esperan la visita de Ursula von der Leyen y su equipo.

En paralelo, anunció que la misión comercial a Canadá, prevista del 7 al 9 de mayo, ya suma más de 300 confirmaciones de empresas y que podría convertirse en la visita de compañías mexicanas “más importante” a ese país en mucho tiempo, con énfasis en firmas medianas y pequeñas que tendrán encuentros de negocios B2B. EFE