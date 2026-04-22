Petro anuncia que su reunión con Delcy Rodríguez se centrará en la seguridad fronteriza

Bogotá, 21 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que la reunión que sostendrá el próximo viernes en Caracas con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, se centrará en la seguridad en la frontera común, con énfasis en la situación de la región del Catatumbo.

"Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, con el ministro de Defensa, para que organice la comitiva", afirmó el mandatario en un consejo de ministros televisado.

El jefe de Estado agregó que el encuentro buscará avanzar en un "plan conjunto" de seguridad y fortalecer la coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares de Venezuela y una "estrecha relación en inteligencia" entre ambos países, al advertir que sin esta las operaciones pueden terminar afectando a la población.