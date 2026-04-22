Corte de Ecuador autoriza a Noboa a convocar referéndum sobre designación de autoridades

Guayaquil (Ecuador), 21 abr (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador autorizó al presidente, Daniel Noboa, para que convoque a un referéndum en el que se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se transfiera la competencia de la designación de autoridades estatales a la Asamblea Nacional (Parlamento), que tiene mayoría oficialista.

Actualmente es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegidas por votación popular, el que tiene, entre otras funciones, el mandato de designar autoridades de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Contraloría, entre otros.

Pero Noboa busca que, por medio de una enmienda a la Constitución, se elimine esa facultad del CPCCS y propone que se implementen "procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público" y que sea la Asamblea la que designe a las autoridades a través de esos mecanismos.

El mandatario envió la propuesta a la Corte en septiembre pasado, pero no fue hasta mediados de marzo que el alto tribunal emitió un dictamen favorable, con la condición de que Noboa realice unos cambios en los anexos de la pregunta y les remita nuevamente el contenido final de la propuesta para revisarla.

El presidente hizo las modificaciones, pero las envió al Consejo Nacional Electoral (CNE), que remitió el documento a los jueces constitucionales.

La Corte revisó los cambios y declaró que Noboa cumplió con lo solicitado, por lo que señaló que podía continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución.

Sin embargo, le recordó al mandatario y al CNE que las decisiones emitidas "deben ser cumplidas en los términos fijados", y de acuerdo a las formas y condiciones establecidas en el dictamen, según se detalla en el documento emitido el pasado 16 de abril, pero que se hizo público este martes.

Con el dictamen de la Corte Constitucional, Noboa puede emitir un decreto ejecutivo para convocar a un referéndum, que podría coincidir con las elecciones locales que estaban previstas para el 14 de febrero de 2027, pero que el CNE decidió adelantar al 29 de noviembre, en las que también se elegirá a los consejeros del CPCCS. EFE