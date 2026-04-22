Maxi Iglesias reaparece en 'La Revuelta' tras su romance con Aitana Sánchez-Gijón y se confiesa sobre su vida íntima

En el ojo del huracán mediático y 'desaparecido' desde que la revista Lecturas publicó hace tres semanas sus apasionadas imágenes besándose en plena calle con Aitana Sánchez-Gijón, Maxi Iglesias ha reaparecido este martes en 'La Revuelta' para presentar la segunda temporada de su serie 'Punto Nemo' y, como no podía ser de otra manera, ha respondido a las preguntas clásicas que David Broncano hace a todos sus invitados y ha sorprendido sobre su inesperada confesión sobre cómo ha sido su vida íntima en el último mes.
Arrebatador con una americana cruzada de raya diplomática en color azul marino con doble botonadura en blanco, pantalón relajado también en azul, camiseta de algodón de cuello redondo blanca -que potenciaba su bronceado tras su reciente paso por San Sebastián por motivos profesionales- y zapatillas deportivas al tono, el actor ha entrado en el Teatro Príncipe Gran Vía recibiendo una calurosa ovación y recordando su etapa de colaborador del programa.
"Estoy muy agradecido porque a raíz de eso me salió curro. Me vino una productora y me dijo, 'es que pensaba que solo hacías personajes de tipo serio e interesante, pero te he visto en La Revuelta'. Para mí es como una piscina de bolas, me lo paso como un niño. Volvería a hacerlo una y mil veces", ha reconocido antes de enfrentarse a la pregunta sobre la cantidad de relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días.
"La primera vez que vine, que era en pandemia, la primera vez que salía de casa para algo, hicimos la broma de que estaba en cero paratero", ha recordado entre risas, asegurando que la media no ha mejorado en esta nueva visita al programa: "He suspendido muchísimo, no he tenido tiempo por trabajo, ni de pajas. No es solo la peli. Te doy un dato: mucho menos de lo que me hubiera gustado, muy poco. Por tanto, fatal" ha confesado entre risas sin hacer ningún tipo de mención a su idilio con Aitana como todos esperábamos.
Haciendo referencia a que ha leído un artículo que desvela que uno de cada cuatro españoles no ha tenido sexo en el último año, Maxi ha expresado que "tengo la esperanza de que otras personas den rienda suelta a sus necesidades. Yo me he abandonado un poquito porque he estado pendiente de otras cosas".
"Soy muy pasional. No había jugada planeada tampoco... hay cosas que sin planear pasan y esta vez no había un número fijo. Me quedará mi libro", ha zanjado.
Sobre el dinero que tiene en el banco, ha reconocido que "ahora tengo menos porque me he comprado una casa en Madrid y ya sabemos cómo está el tema. Tengo menos que hace unos meses". "Recomiendo comprar oro, yo no lo hago", ha aconsejado divertido.
Además, hablando sobre un examen que hizo para sacarse el carnet de piloto de avión, el intérprete ha lanzado una poderosa reflexión que ha dejado sorprendido a Broncano: "¿Por qué estamos tan acostumbrados como sociedad a que todo tiene que ser complicado y, cuando hay algo fácil, no te lo crees o desconfías? Estamos asentados en lo negativo".
Y si en 'La Revuelta' no ha dicho ni una palabra sobre Aitana, tampoco los reporteros de Europa Press que le esperaban en la calle han tenido más suerte, ya que Maxi ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre su romance con la protagonista de 'La malquerida' y no ha revelado qué hay entre ellos ni cómo se ha tomado el tsunami mediático que han desatado sus imágenes juntos.