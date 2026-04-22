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Rufián tacha de "racistas" a Vox y PP por acordar la prioridad nacional: "No debería ser decente ni legal"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado este miércoles contra el concepto de prioridad nacional incluido en el acuerdo de Gobierno en Extremadura, y ha afirmado que quienes lo plantean son "racistas", en alusión a Vox y al PP. Además, ha asegurado que ser racista no debería ser "ni decente o legal".

En declaraciones en el pasillo del Congreso, Rufián ha señalado que España, "igual que muchos otros países", fue "la cuna de mucha mezcla" y ha añadido que el hecho de que haya gente que "se parezca más a Abderramán II que al Cid Campeador venda pureza" le parece "sorprendente". "También en Cataluña pasa", ha apostillado.

Preguntado por si cree que ese acuerdo del PP y Vox en Extremadura es constitucional, el diputado ha respondido: "No, yo creo que ser racista no debería ser ni decente ni legal, porque son unos racistas".

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