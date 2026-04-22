Detienen a ruso que preparaba un atentado contra instalaciones del Ministerio de Defensa

Moscú, 22 abr (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un hombre que preparaba un atentado contra instalaciones del Ministerio de Defensa, según informó hoy el servicio de prensa de la entidad.

"En Moscú fue detenido un ciudadano de Rusia nacido en 1981 que planificaba detonar un artefacto explosivo artesanal junto a las instalaciones del Ministerio de Defensa a solicitud de organizaciones terroristas ucranianas prohibidas en territorio ruso", señaló el FSB en su portal oficial.

Según los investigadores, el detenido estableció por iniciativa propia contactos con la parte ucraniana y por orden de esta viajó a la capital rusa para perpetrar un atentado, a cambio de lo cual le prometieron llevarlo a Ucrania para participar en acciones bélicas contra las Fuerzas Armadas de Rusia.

El FSB le requisó el móvil que utilizaba para contactar con su patrocinador.

"El implicado confesó sus actividades ilegales por orden de organizaciones terroristas de Ucrania; se le impuso la medida cautelar de arresto", señaló la entidad.

Durante el interrogatorio reconoció que le propusieron elegir entre tres objetivos y le dieron las coordenadas del lugar donde estaba escondido el artefacto explosivo.

El departamento de instrucción del FSB para Moscú y la región de Moscú incoó una causa penal por participación en una organización declarada terrorista en Rusia.

Este mismo miércoles el departamento regional del FSB en la anexionada península de Crimea detuvo a un agente de la inteligencia ucraniana que recopilaba informaciones sobre unidades militares en esta zona. EFE