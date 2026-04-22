La Asociación Española de Vacunología lanza una campaña para frenar la desinformación sobre la vacunación

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha lanzado una nueva campaña de concienciación con el objetivo de desmontar algunos de los mitos más extendidos en los últimos años sobre la vacunación, como la supuesta relación entre las vacunas y el autismo o la creencia de que las vacunas frente a la COVID-19 afectan a la fertilidad.

Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra del 24 al 30 de abril, la AEV ha lanzado esta campaña con el objetivo de aumentar la confianza de la población en las vacunas. Bajo el lema 'Cazando bulos', la Asociación quiere contribuir a frenar la desinformación y las 'fake news', y promover el acceso a información rigurosa y basada en la evidencia científica.

"Lamentablemente, en los últimos años hemos visto cómo las informaciones falsas sobre vacunas se han extendido con rapidez, especialmente en el entorno digital y las redes sociales. Con esta iniciativa queremos ayudar a la población a identificar esos bulos y desmontar esos mensajes falsos que pueden tener un impacto directo en la percepción social de las vacunas y en las coberturas vacunales", ha explicado el presidente de la AEV, Jaime Pérez.

LAS VACUNAS NO CONTIENEN MICROCHIPS

La campaña, que se difundirá a lo largo de esta semana a través de las redes sociales, aborda algunas de las afirmaciones sin base científica que más se han repetido en los últimos años, como la supuesta relación entre las vacunas y el autismo, "un vínculo que ha sido descartado de forma contundente por la evidencia científica tras numerosos estudios internacionales", aclara la Asociación.

Asimismo, la campaña desmiente otros bulos frecuentes, como que las vacunas frente al COVID-29 puedan causar infertilidad, contener sustancias peligrosas o alterar el ADN. Tal y como recuerda la AEV, la evidencia científica ha demostrado que no existe ningún componente en estas vacunas que afecte a la fertilidad y que las vacunas de ARN mensajero no interfieren con el material genético.

También se abordan otras afirmaciones falsas, como que las vacunas contienen grafeno o microchips, o que pueden causar enfermedades como el cáncer. En este sentido, la asociación subraya que estas teorías no tienen ningún respaldo científico y que los componentes de las vacunas son públicos, están regulados y han sido evaluados por organismos internacionales.

COMBATIR LA DESINFORMACIÓN PARA PROTEGER LA SALUD PÚBLICA

Desde la AEV recuerdan que la desinformación puede influir en la toma de decisiones en salud y, en consecuencia, afectar negativamente a las coberturas vacunales. Por ello, insisten en la importancia de consultar y acudir a fuentes fiables y basadas en la evidencia científica.

"Los y las profesionales sanitarios tenemos un papel clave como agentes frente a los bulos. Es fundamental trasladar información veraz y accesible que permita a la población tomar decisiones informadas sobre su salud", señalan desde la Asociación Española de Vacunología.

Asimismo, la campaña 'Cazando bulos' también da nombre a una nueva sección habilitada en la web de la AEV en la que se han comenzado a recopilar algunos de los bulos desmentidos en los últimos años por la asociación. 'Cazando bulos' se enmarca dentro de las acciones de concienciación y sensibilización que la AEV impulsa de forma continua para promover el conocimiento sobre vacunas tanto entre profesionales sanitarios como en la población general, como es el caso de la campaña 'El mejor plan para este invierno'.

Además, esta iniciativa se suma a otras campañas desarrolladas por la asociación en los últimos años con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, centradas en sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la vacunación a lo largo de la vida y reforzar la confianza en esta herramienta clave de prevención.