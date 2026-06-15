El Ibex 35 modera su avance en la media sesión (+1,28%) tras el acuerdo de paz en Oriente Próximo

El Ibex 35 ha moderado su euforia en la media sesión con un repunte del 1,28%, hasta situarse en los 19.004,40 puntos, con el precio del petróleo hundiéndose por encima del 5% tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

En este contexto, el precio del Brent bajaba un 5,13%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 82,86 dólares en la media sesión, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 80,16 dólares, tras abaratarse un 5,56%.

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La caída del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce después de que este domingo el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciase que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz.

"El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", indicó en un mensaje publicado en redes sociales. "Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de EEUU", añadió en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

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Trump emplazó así a los "buques del mundo" a "encender motores". "¡Que fluya el petróleo!", remachó.

El acuerdo de paz, que se firmará el próximo viernes en Suiza, incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. Trump precisó que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán.

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"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", destacó.

Sobre esta cuestión, el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, expone que "si bien persisten varias incógnitas a largo plazo, los mercados energéticos parecen encaminarse hacia un escenario similar al anterior, donde predomina el exceso de oferta".

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En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que se ha adjudicado dos grandes proyectos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de las instalaciones 'upstream' para gestionar la producción de un campo de crudo en Oriente Medio.

De su lado, Ferrovial pagará un dividendo flexible de 400 millones de euros este lunes, que se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción.

Así, los valores que más subían en la media sesión eran Fluidra (+3,30%), Banco Santander (+3,19%), Amadeus (+3,18%), IAG (+2,69%) y BBVA (+2,59%). De su lado, Repsol encabezaba los descensos (-3,57%), seguido de Enagás (-1,40%), Puig (-1,27%), Endesa (-1,23%) y Solaria (-1,15%).

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El resto de los principales parqués europeos reaccionaban con subidas importantes en la media sesión: el británico FTSE 100 avanzaba un 0,15%, el francés Cac 40 un 1,02%, el alemán Dax un 1,15%, el italiano FTSE MIB un 0,67% y el Euro Stoxx 50 repuntaba un 0,99%.

Asimismo, los efectos de estos anuncios de paz en Oriente Próximo han llevado a las Bolsas asiáticas a apuntarse fuertes ascensos. El índice Shenzhen chino ha subido casi un 4%, mientras que el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano han ganado más de un 5%.

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Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,378%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a 42,44 puntos.

En cuanto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,35% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1608 'billetes verdes'.