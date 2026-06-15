La oposición prepara una moción de censura contra la primera ministra por la filtración de datos personales

La oposición conservadora de Lituania ha adelantado este lunes que cuentan ya con una moción de censura preparada contra la primera ministra socialdemócrata, Inga Ruginiene, por el incidente de ciberseguridad que derivó en robo de datos del Centro de Registros, y que están a la espera de recibir el apoyo de los liberales.

"Ya tenemos el texto, veremos cómo reaccionan nuestros socios los liberales porque se necesitan 29 firmas y tenemos 28. Hablaremos de ello y presentaremos el texto próximamente", ha contado el portavoz de los democristianos, Laurynas Kasciunas, tras reunirse con el ministro del Interior, Vladislav Kondratovic.

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Kasciunas ha valorado que la primera ministra no actuó como corresponde a su cargo tras conocer el "robo masivo" de información y ha señalado que tras reunirse con el ministro del Interior extra que siquiera se planteó en su momento establecer los mecanismos adecuados para investigar lo ocurrido.

Para el dirigent opositor "es evidente" que Kondratovic "no recibió ninguna orden" desde arriba para gestionar la crisis. Asimismo, ha dicho que "nadie puede explicar" por qué la primera ministra no decidió informar sobre lo ocurrido a la opinión pública, según recoge la cadena lituana LRT.

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No obstante, el principal partido de la oposición ha declarado que renunciarán a seguir con la moción de censura si antes dimite Ruginiene. Según algunas informaciones, la dirección de los socialdemócratas podrían estar barajando la posibilidad de reemplazarla por el portavoz parlamentario, Mindaugas Sinkevicius.

La Fiscalía lituana comunicó a finales de mayo que estaba investigando el acceso ilegal y la filtración de más de 600.000 datos y expedientes, incluidos registros de la propiedad y números de identificación personal, de este centro estatal encargado de gestionar información legal y administrativa clave.

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Los primeros incidentes datan de principios de año, pero la primera ministra no habría sido informada de ello, según ella mismo explicó, hasta el 3 de abril, mientras que no se hizo público hasta finales de mayo. Dos personas han dimitido ya, entre ellos el jefe del Centro de Registros.