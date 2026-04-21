Agencias

El 'Tropitour' llevará a Karol G a 20 países, incluidos Colombia, España, EE.UU. y México

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Bogotá, 21 abr (EFE).- La gira 'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".

La artista divulgó hoy las fechas de la gira, que comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia). EFE

(foto)

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