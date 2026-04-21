(Crónica) El Brighton prolonga la crisis del Chelsea y le arrebata la sexta posición

El Brighton & Hove Albion ha superado este martes al Chelsea (3-0) en la trigésima cuarta jornada de la Premier League y le ha arrebatado la sexta posición, la última de acceso a competición europea, un resultado que prolonga la mala racha del conjunto 'blue', que arrastra ya cinco derrotas consecutivas.

El turco Ferdi Kadioglu inauguró el marcador del Amex Stadium solo tres minutos después del pitido inicial y justo tras una parada de Robert Sánchez, en una acción en la que cazó un balón muerto en el segundo palo. El portero español pudo resarcirse poco después frustrando un buen cabezazo de Jan Paul van Hecke, aunque luego estuvo a punto de complicar a los suyos al no controlar una pelota que pudo acabar en el fondo de las mallas.

Tras el descanso, los locales aumentaron su renta en un contragolpe en el que Georginio Rutter asistió a Jack Hinshelwood (min.56), y Sánchez continuó siendo el hombre más atareado de los de Liam Rosenior. Solo Garnacho, con un remate que rozó el palo, inquietó por los londinenses, que todavía encajaron otro gol, obra de Danny Welbeck, en el descuento.

Con este triunfo, cuarto en las últimas cinco jornadas, el Brighton alcanza los 50 puntos y desplaza del sexto puesto de la tabla al conjunto 'blue', que se queda séptimo con 48 unidades al encajar su quinta derrota liguera consecutiva.