Pekín celebra el día de la lengua española por el 20 aniversario del Instituto Cervantes

Pekín, 13 jun (EFE).- El Instituto Cervantes de Pekín celebró este sábado una nueva edición del 'Día E', la gran fiesta internacional del idioma español, con una jornada de puertas abiertas que reunió a estudiantes, profesores, familias y representantes de los países hispanohablantes en vísperas del vigésimo aniversario del centro.

Durante nueve horas y en un ambiente festivo, centenares de visitantes participaron en las actividades organizadas por el Cervantes y las embajadas de los países de habla hispana acreditadas en Pekín, con el objetivo de acercar al público chino la diversidad lingüística y cultural del mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

Los asistentes disfrutaron de actuaciones de música y danza, clases gratuitas de español, talleres de flamenco, tango y salsa, recitales de poesía, concursos, sorteos y actividades infantiles, además de exhibiciones culturales organizadas por distintos países.

La gastronomía ocupó también un lugar destacado de la jornada, con degustaciones de paella, empanadas argentinas y otras especialidades representativas de España, Guinea Ecuatorial y diversos países latinoamericanos.

Asimismo, los visitantes pudieron recorrer los estands instalados por las embajadas y participar en la actividad 'Recorrido por el español', concebida para mostrar la pluralidad de acentos, tradiciones y expresiones culturales de una comunidad lingüística integrada por más de veinte países.

PUBLICIDAD

Coincidiendo con la celebración del Mundial de fútbol de 2026, el programa incluyó además diversas propuestas relacionadas con ese deporte, entre ellas un torneo del videojuego FIFA, exhibiciones de dominio del balón y otras actividades dirigidas al público más joven.

El 'Día E' nació como una iniciativa del Instituto Cervantes para celebrar y difundir la cultura en español en los cinco continentes y se ha consolidado en Pekín como una de las principales citas anuales para la comunidad hispanohablante y para la creciente población china interesada en aprender el idioma.

PUBLICIDAD

Con más de 500 millones de hablantes nativos y cerca de 600 millones de usuarios potenciales en todo el mundo, el español es la segunda lengua materna más hablada del planeta, por detrás del chino, y una de las principales lenguas de comunicación internacional.

El Instituto Cervantes de Pekín, inaugurado en 2006 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), celebrará este año el vigésimo aniversario de su creación. EFE

(foto) (vídeo)