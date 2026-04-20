Secretaría de Gobernación de México mantiene reunión con jefe de DD.HH. de la ONU

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La secretaria de gobernación de México (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se reunió este lunes con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en medio de la polémica por los recientes señalamientos del Comité de Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas.

Rodríguez señaló que la reunión fue para reiterar el “firme compromiso” del Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hacia la protección de los derechos humanos, así como poner en el centro la atención a las víctimas y sus familias.

La titular de la Segob destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X la cooperación con la ONU para “alcanzar la verdad, la justicia y la reparación” en el marco de la visita de Türk, quien mantendrá el próximo 22 de abril un encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

“Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, apuntó la publicación.

En un comunicado, la dependencia defendió que en el país “se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano”.

Asimismo, subrayó que “desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie" y aseguró que "México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo”.

El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reiteró que “la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente”.

En ese sentido, precisó que se han ofrecido “nuevas herramientas para abordar este delito”, como alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición.

“En esta agenda se ha fortalecido el trabajo con el Alto Comisionado en México y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde el centro de toda la acción seguirá siendo las víctimas y sus familias”, apuntó el documento.

El jefe de derechos humanos de la ONU también mantendrá encuentros con representantes de organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes -a través de una carta con cientos de firmantes- le solicitaron su respaldo para que la crisis de la desaparición forzada sea tratada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita de Türk ocurre en medio de una ola de violencia que ha provocado la desaparición de más de 130.000 personas, un "crimen de lesa humanidad", según señaló el CED de la ONU, que busca escalar esta crisis a la Asamblea General.

Una acusación que Sheinbaum ha rechazado al criticar las “debilidades y la orientación” de los informes emitidos por el CED. EFE