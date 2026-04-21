El Kospi surcoreano sube un 2% en la apertura ante posible nuevo diálogo entre EEUU e Irán

Seúl, 21 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, crecía alrededor del 2 % en la apertura de este martes, ante la posible reanudación del diálogo de paz entre Washington y Teherán.

Tras una hora de negociación, el indicador subía un 2,15 %, o 133,40 puntos, hasta situarse en las 6.352,49 unidades. El lunes cerró con un repunte del 0,44 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía plano, en 1.175,33 unidades.

La subida del Kospi se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que prevén reanudar los diálogos de paz con Teherán entre el martes y el miércoles, en medio de reportes de que el vicepresidente, JD Vance, partirá pronto hacia Pakistán.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se incrementaba un 1,5 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio aumentando casi un 5 %.

El productor de vehículos Hyundai Motor registró una caída del 2,04 % y su empresa hermana Kia saltaba casi un 1 %. EFE