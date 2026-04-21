Varios muertos y cientos de desplazados en Haití por enfrentamientos de bandas

Puerto Príncipe, 20 abr (EFE).- Un número indeterminado de muertos, heridos y cientos de desplazados es el resultado de enfrentamientos entre bandas armadas en la zona de Plaine du Cul de Sac (Llanura del callejón sin salida), al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, sin presencia de la Policía Nacional de ese país.

Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales.

La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales.

La prensa local precisó que empresas que operan en la zona se han visto obligadas a mantener sus puertas cerradas este lunes.

En la zona de los conflictos se encuentran empresas como Brasserie Sejourné, Brasserie La Couronne y MSC Trading, instituciones privadas que pueden ser una fuente de ingresos para las bandas armadas, siempre en busca de regiones con potencial económico.

Esta zona de conflicto se encuentra cerca del aeropuerto Toussaint Louverture, cerrado al tráfico internacional, y donde solo opera Sunrise Airways, que ofrece vuelos domésticos.

Esta decisión, según la compañía, está motivada por el deterioro de la situación de seguridad en los alrededores del aeropuerto, indicando que la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal sigue siendo su prioridad, al tiempo que afirma seguir de cerca la evolución de la situación en coordinación con las autoridades competentes. EFE