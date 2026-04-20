Lunes 20 de abril de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Islamabad/Teherán/Washington/ - Islamabad se prepara para la posible reanudación de las negociaciones de paz entre EE.UU e Irán este lunes, después de que Donald Trump anunciara el envío de su delegación, mientras Irán asegura que no negociará si sigue el bloqueo naval de Washington a sus puertos.

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- A la espera de estos contactos, se agudiza la crisis debida al bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 % del crudo mundial.

-Israel mantiene su ocupación militar de una parte del sur de Líbano y su ofensiva pese a la tregua vigente. (Texto) (Foto)

PERÚ ELECCIONES

Lima - El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga aumenta la presión para que las autoridades electorales dispongan nuevamente las urnas para un millón de personas que, según sus cálculos sin contrastar, se quedaron sin votar el domingo pasado, mientras avanzan las investigaciones sobre las irregularidades logísticas de los comicios y el escrutinio y la revisión de actas.

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GUERRA COMERCIAL

Washington - El Gobierno de Estados Unidos lanza este lunes un nuevo sistema para reembolsar hasta 166.000 millones de dólares en aranceles cobrados ilegalmente, y que sigue a la decisión del Tribunal Supremo de este país de anular en febrero los aranceles anunciados hace ahora poco más de un año.

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MÉXICO EEUU

Ciudad de México - El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, visita México para iniciar la segunda fase de conversaciones sobre la revisión del T-MEC en donde se reunirá con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace balance de su visita a Barcelona, donde asistió a la Cumbre progresista y selló con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, la normalización de relaciones tras la tensión por la conquista.

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BOLIVIA HIDROCARBUROS

La Paz (Entrevista) - Bolivia impulsará un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta el 50 % para las petroleras y eliminará la "discrecionalidad" de la estatal YPFB en los contratos para ofrecer seguridad jurídica a los inversores, afirmó en una entrevista con EFE el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

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- El ministro Medinaceli también sostiene que el "boom económico" que tuvo su país hasta 2014 no fue por la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno de Evo Morales, sino por lo establecido en el contrato negociado con Brasil entre 1974 y 1999. (Texto) (Foto) (Video)

ALEMANIA BRASIL

Hannover - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran en Hannover las 42ª Jornadas Económicas Germano-Brasileñas organizadas por la Federación de la Industria Alemana (BDI), y mantienen las terceras resultas de sus respectivos gobiernos centradas en la cooperación económica, comercial y política.

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Rueda de prensa sobre las 13.00 GMT

ISRAEL ARGENTINA

Jerusalén - El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con su par israelí, Isaac Herzog, en Jerusalén en el marco de su tercera visita oficial a Israel.

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ISRAEL PALESTINA

Bruselas - La Alianza Global para implementar la solución de dos Estados Entre Israel y Palestina, una iniciativa internacional lanzada en 2024 en la ONU, impulsada por España, la UE y socios árabes, celebra una reunión en Bruselas, seguida de otra cita del Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina.

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PAPA ANGOLA

Luanda - El papa viaja a Saurimo y visitará una casa de acogida para ancianos y celebrará misa mientras que por la tarde regresará a la capital para el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bugaria) - Seguimiento tras los resultados de las elecciones legislativas en Bulgaria, donde el prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó según los sondeos a pie de urna, pero podría ser una victoria insuficiente para gobernar en solitario.

PAPELES EPSTEIN

Londres - El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante la Cámara de los Comunes del Parlamento para abordar la continua polémica sobre la designación de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos tras salir a la luz que el antiguo político no superó la investigación sobre sus antecedentes antes de ser nombrado jefe de la misión diplomática en Washington.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - La minoría étnica húngara de Ucrania espera cambios tras la reciente derrota Viktor Orbán en las recientes elecciones legislativas, después de años de lo que algunos consideran tensiones excesivas y una politización de sus preocupaciones sobre su futuro en el país invadido por Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

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- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Ucrania.

AIE INFORME

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre las tendencias en la demanda de petróleo, gas natural, carbón, renovables y nuclear, así como las evoluciones sobre el consumo y la generación de electricidad y la extensión de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el almacenamiento con baterías o los coches eléctricos.

AGENDA INFORMATIVA

América

Miami - EEUU TIROTEO - La comunidad local de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, lamenta la muerte de ocho menores de edad en un tiroteo masivo a manos de un adulto que, según medios locales, sería el padre de varios de ellos. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTE.- Audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de un centenar de heridos. Palacio de Justicia de Ciudad Nueva (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Caracas. - VENEZUELA CRISIS - Los diputados venezolanos de la fracción parlamentaria opositora Libertad se pronuncian sobre recientes acontecimientos en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - URUGUAY POBREZA - El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe correspondiente a pobreza para el año 2025.

Montevideo - URUGUAY GOBIERNO - El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne con su gabinete de ministros 24 horas después de regresar de España, donde mantuvo reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa. (Texto) (foto)

Montevideo - MERCOSUR UE - La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, analiza junto a otras autoridades el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur en la exportación de servicios logísticos. (Texto) (Foto) (Vídeo

15:00h.- Miami.- EEUU TECNOLOGÍA.- La tercera edición de Startup Olé Miami reúne a 'startups' y emprendedores del sector tecnológico (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Lima.- PERÚ ARQUEOLOGÍA.- La arqueóloga Ruth Shady, directora de los edificios de la civilización de Caral, la más antigua de América, presenta los últimos hallazgos en la antigua ciudad pesquera de Aspero, donde se ha identificado una estructura arquitectónica asociada a la observación astronómica, desarrollada hace unos 5.000 años. Av. Javier Prado Este 2465, San Borja (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO MARIGUANA.- Organizaciones de la sociedad civil realizan una acción en el Senado mexicano para presentar una petición formal que reactive la discusión y aprobación de una Ley General de Cannabis en México, frente al vacío legal que persiste. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Ucrania

20:00 GMT.- San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua muestra el 'Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar', un espacio dedicado a resguardar y compartir la memoria de las "graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2026". (Texto) (Foto)

20:00 GMT.- Ciudad de México.- JOSÉ JOSÉ.- Fans mexicanos celebran el Día Internacional de José José. (Texto) (Foto)

Europa

Hannover.- ESPAÑA ALEMANIA.- El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, vista la feria industrial de Hannover. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Londres.- PAPELES EPSTEIN.- El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante la Cámara de los Comunes del Parlamento para abordar la continua polémica sobre la designación de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en EE.UU tras salir a la luz que el antiguo político no superó la investigación sobre sus antecedentes antes de ser nombrado. (Texto)

París.- FRANCIA INTERNET.- Las Justicia francesa cita a Elon Musk para que comparezca ante la Justicia por la investigación sobre los algoritmos de la red social 'X'.

05:00 GMT.- París.- AIE INFORME.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su gran informe anual sobre las tendencias del sector.

08:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA CRIMINALIDAD.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, presenta las estadísticas de criminalidad de 2025.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat actualiza en su base de datos las cifras agregadas del PIB de la UE y la eurozona del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

09:00 GMT.- Roma.- PAPA FRANCISCO.- A un año de la muerte de Francisco, no sólo queda el recuerdo de un pontificado revolucionario sino que sigue en pie la idea, y León XIV no parece intencionado a cambiarla, de una nueva Iglesia Católica abierta a "todos, todos, todos" y centrada en la misericordia. Por Cristina Cabrejas (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Roma.- PAPA FRANCISCO.- La Basílica de Santa María la Mayor de Roma se prepara para los actos por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 y enterrado en este templo al que muchos fieles siguen acudiendo diariamente para recordar al pontífice argentino (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15 GMT.- Hannover.- ALEMANIA BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran en la ciudad germana de Hannover las 42ª Jornadas Económicas Germano-Brasileñas organizadas por la Federación de la Industria Alemana (BDI), y mantienen las terceras resultas de sus respectivos gobiernos centradas en la cooperación económica, comercial y política. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA GUATEMALA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, conversa en el Palacio de Bellevue con el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, recientemente galardonado con el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces 2026.

11:30 GMT.- Gdansk.- POLONIA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de viaje oficial en Polonia, donde preside junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, una cumbre de ambos gobiernos en la ciudad de Gdansk, en un momento en el que París quiere reforzar la cooperación militar y energética con Varsovia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Londres.- R.UNIDO GIBRALTAR.- El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, comparece ante el Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico para abordar el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la UE sobre el encaje del Peñón en la UE tras el Brexit.

13:00 GMT.- Bruselas.- ISRAEL PALESTINA.- La Alianza Global para implementar la solución de dos Estados Entre Israel y Palestina celebra una reunión en Bruselas, seguida de otra cita del Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina. (Texto)

15:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA FINANZAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la recepción anual de la Asociación Federal de Bancos Alemanes.

07:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado interviene en un coloquio organizado por el centro de pensamiento Nueva Economía Fórum. Four Seasons Hotel Madrid. C/ Sevilla, 3

Madrid - PREMIO CERVANTES -El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ofrece una rueda de prensa previa a la entrega del galardón, el máximo reconocimiento de las letras hispanas, que tendrá lugar en una ceremonia en Alcalá de Henares el próximo jueves, 23 de abril. (Texto)

O.Medio y África

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Vista por un caso de delitos financieros contra el político tunecino Khayam Turki, hijo de exiliada española, condenado a 48 años de prisión en el polémico macrojuicio contra opositores por conspiración contra la seguridad del Estado.

Meknés.- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: "sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria" con Portugal como invitado de honor.

07:30 GMT.- Jerusalén.- ARGENTINA ISRAEL.- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la universidad israelí de Bar-Ilan. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Luanda.- PAPA ANGOLA.- El papa viaja a Saurimo y visitará una casa de acogida para ancianos y celebrará misa mientras que por la tarde regresará a la capital para el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA CRIMINALIDAD.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, presenta las estadísticas de criminalidad de 2025.

12:30 GMT.- Jerusalén.- ARGENTINA ISRAEL.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con su par israelí, Isaac Herzog, en las oficinas de este último en Jerusalén en el marco de su tercera visita oficial a Israel. (Texto) (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN DIVISAS.- El exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, realiza un discurso en el Banco de Japón (BoJ) sobre el debate en torno a la estabilidad de las divisas.

Manila.- FILIPINAS EEUU.- Filipinas y Estados Unidos inician tres semanas de ejercicios militares conjuntos, en el marco de las maniobras anuales Balikatan, donde participarán 17.000 soldados de ambos países hasta el 8 de mayo.

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- Una delegación del Ministerio de Comercio de la India viaja a Estados Unidos para retomar las negociaciones sobre el acuerdo comercial bilateral.

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Pekín.- CHINA TIPOS INTERÉS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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