China incide en la "urgencia" de cortar la competencia desbocada en el sector fotovoltaico

Shanghái (China), 20 abr (EFE).- Las autoridades chinas convocaron a varias importantes empresas del sector de la energía fotovoltaica para trasladarles "la importancia y la urgencia" de limitar la feroz competencia en un sector marcado por el exceso de capacidad industrial y las guerras de precios por mantener cuotas de mercado.

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT) de China informó este lunes, en un comunicado publicado en su página web, de la reunión que celebró el pasado viernes con la patronal del sector y con firmas clave como las eléctricas Huaneng, Datang, Huadian y SPIC, la energética CHN Energy y la operadora nuclear CNNC, todas ellas estatales.

Las autoridades llamaron a "avanzar en la campaña 'anti-involución' en el sector fotovoltaico", en referencia a un término ('neijuan', en chino) de moda en estos últimos años, que define a un ciclo de exceso de capacidad y guerras de precios que acaba por comerse los márgenes de beneficios de las empresas, coyuntura que se repite en otros sectores como el de los vehículos eléctricos.

"En la reunión, se reclamó una mayor coordinación entre departamentos (del Gobierno) y esfuerzos concertados para reforzar de forma continua la gestión del sector (...), en áreas como el control de capacidad, la guía de estándares, el desarrollo basado en la innovación, la aplicación de precios, la supervisión de calidad, las fusiones y adquisiciones y la protección de la propiedad intelectual", apunta el comunicado.

Según Bloomberg, esta es al menos la tercera ocasión en que Pekín llama la atención al sector a lo largo de este último año, centrándose esta vez en las eléctricas estatales que adquieren productos relacionados con la energía solar.

Tras divulgarse el comunicado, las principales firmas del sector registraban ganancias en las bolsas chinas durante la sesión matinal, con Xinjiang Daqo New Energy (+6,6 %) liderándolas en la parte continental del país, y Flat Glass (+8,3 %) haciendo lo propio en el parqué de Hong Kong poco antes del descanso de mediodía. EFE