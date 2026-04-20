Bahamas Grid Company se convierte en una empresa pública con nuevos directivos

San Juan, 20 (EFE).- La compañía encargada de mantener y operar la infraestructura de transmisión y distribución de energía Bahamas Grid Company, anunció este lunes que se convirtió en una empresa pública.

"Ahora avanzamos como una organización totalmente liderada por las Bahamas, enfocada en ofrecer un desempeño a largo plazo para nuestro país, nuestros hijos y nuestros nietos", explicó en un comunicado Anthony Ferguson, presidente de BGC.

La empresa es responsable de actualizar, mantener y operar la infraestructura de transmisión y distribución, con el objetivo de brindar energía confiable, resistente y sostenible a todos los clientes de Nueva Providencia, la isla más poblada de Bahamas.

Fue nombrado Dareo McKenzie como director ejecutivo y Gladys Fernander como directora financiera.

McKenzie cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo en los sectores de energía e infraestructura, incluidos los puestos operativos senior en GE Vernova y Consolidated Edison de Nueva York.

Asimismo, ha dirigido programas de modernización y construcción de redes a gran escala, gestionado carteras de capital de miles de millones de dólares y entregado proyectos energéticos complejos centrados en la fiabilidad, la resiliencia y el rendimiento operativo.

Por su parte, Fernander es contadora pública certificada con más de dos décadas de liderazgo financiero ejecutivo en entornos regulados.

Como exdirectora financiera del Banco Commonwealth, supervisó la estrategia financiera de toda la empresa, la planificación de capital, la tesorería y el cumplimiento normativo, y aporta una profunda experiencia en gobernanza, disciplina financiera y responsabilidad institucional.

Esta transición de liderazgo sigue a la conclusión de la función de gestión de Island Grid Solutions (IGS) el 20 de abril de 2026, y la renuncia de Eric Pike y Mei Shibata de sus puestos en BGC.

En este contexto, Pike afirmó que se siente "honrado" de haber tenido la oportunidad de establecer BGC y llevar a cabo el mayor proyecto de actualización de la red para Nueva Providencia en los últimos dos años.

En los últimos dos años, BGC ha logrado un progreso significativo en el fortalecimiento de la red eléctrica de Nueva Providencia, mejorando la confiabilidad en casi un 50 % y actualizando su infraestructura crítica a través de un proyecto de actualización de red de 130 millones de dólares.

La empresa indicó que ahora se centrará en la gestión disciplinada del sistema para garantizar su rendimiento a largo plazo. EFE