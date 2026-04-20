Heridos en el tiroteo de Teotihuacán son dos colombianas, una canadiense y una rusa

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- Autoridades del Estado de México confirmaron que las personas lesionadas en el ataque armado ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, y que dejó dos muertos, son cuatro turistas extranjeras: dos colombianas, una canadiense y una ciudadana rusa.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con Foro TV que la situación “ya está controlada” y detalló la nacionalidad de cuatro de los heridos tras el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna, aunque no precisó la gravedad de su estado.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a apenas 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, dejando a una turista canadiense sin vida para posteriormente quitarse la vida. EFE

(video)