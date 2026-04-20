La ONU lamenta el bloqueo diplomático entre Ucrania y Rusia y urge alto el fuego inmediato

Naciones Unidas, 20 abr (EFE).- El subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Europa, América, Asia y el Pacífico, Mohamed Khaled Khiari, lamentó este lunes el bloqueo diplomático entre Ucrania y Rusia tras cinco años de guerra y urgió a la comunidad internacional a coordinarse con el fin de lograr "un alto el fuego total, inmediato e incondicional".

"Hemos asistido a una escalada alarmante de los combates sin que se haya producido ningún avance diplomático significativo", declaró Khaled Khiari durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Ucrania, cinco años después de la invasión rusa.

El subsecretario general aseguró que "los ataques rusos se siguen intensificando" al igual que "las víctimas civiles y la devastación generalizada en Ucrania".

"En total, desde febrero de 2022, el ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) ha verificado que al menos 15.578 civiles ucranianos, entre ellos 784 niños, han perdido la vida. Otros 43.352, entre ellos 2.668 niños, han resultado heridos", añadió.

El subsecretario general hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga una atención constante al conflicto y se coordine "con el fin de lograr un alto el fuego total, inmediato e incondicional", partiendo de "los esfuerzos realizados por Estados Unidos", en alusión a los intentos de cerrar un acuerdo que lideró el presidente estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, celebró la iniciativa de una tregua de 32 horas coincidiendo con la Pascua, pero lamentó que no se respetara.

"No podemos permitirnos el riesgo de que el conflicto se descontrole, con un coste humano aún mayor y consecuencias impredecibles para todos nosotros", apuntó.

Entre otras cosas, instó a que cesen los ataques en las proximidades de las instalaciones nucleares aprovechando que esta semana se cumplen 40 años del desastre de Chernóbil.

"Este aniversario sirve también como advertencia de la magnitud de la destrucción a la que podríamos asistir en caso de otro incidente, intencionado o no, mientras la guerra sigue poniendo en peligro las instalaciones nucleares de Ucrania, especialmente la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor instalación nuclear de Europa", comentó.

Por su parte, Joyce Msuya, subsecretaria general de Asuntos Humanitarios y coordinadora adjunta de Ayuda de Emergencia subrayó que se han intensificado los ataques contra zonas residenciales, transporte público, sistemas energéticos y puertos, algo que, según avanzó, tendrá "consecuencias humanitarias de gran alcance durante los meses de verano y el próximo invierno".

"Incluso en la guerra hay reglas: el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de civiles e infraestructuras críticas no son opcionales", aseveró. EFE