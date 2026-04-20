Boko Haram amenaza con ejecutar a 416 nigerianas secuestradas en 72 horas si no se paga un millonario rescate

El grupo yihadista Boko Haram ha publicado un vídeo en el que da un plazo de 72 horas para el pago de un rescate millonario o, de lo contario, ejecutará a 416 personas, la gran mayoría mujeres, que fueron secuestradas en Ngoshe, en el estado de Borno. El grupo ha pedido previamente un rescate de 5.000 millones de nairas (más de 3,15 millones de euros).

Los miembros del grupo, que comparecen en el vídeo vestidos con uniforme militar de camuflaje, advierten además con sarcasmo de que "desean" que las autoridades intenten un rescate de los rehenes por la fuerza, según recoge el diario nigeriano 'Punch'.

"Este es nuestro primer y último mensaje. Os damos 72 horas. Si no se cumplen nuestras demandas, trasladaremos a estas víctimas a distintas ubicaciones, incluidas mujeres y niños. Todas", han planteado los milicianos.

"Y miradlas bien antes de eso, porque puede que jamás las volváis a ver. Si el Gobierno cree que puede rescatarlas por la fuerza, podéis intentarlo. Estamos con Alá", han añadido.

El partido político Alianza Juvenil de Borno Sur, uno de los destinatarios del vídeo, ha confirmado que han recibido la demanda a través de un vídeo como "advertencia final", en palabras del portavoz Samaila Kaigama.

"La Alianza Juvenil de Borno Sur informa a la población y a la comunidad internacional de que con fecha 19 de abril de 2026 Boko Haram ha publicado un ultimátum de 72 horas relativo a las negociaciones para la liberación de las 416 mujeres y niños Ngoshe que tienen retenidos", ha indicado.

Por ello, el partido pide una respuesta "humanitaria" y apela al presidente del país, Bola Tinubu, a otros cargos políticos y a "filántropos y otros milmillonarios de bien norteños".

El pasado 4 de marzo el grupo yihadista atacó una base militar en Ngoshe, mató a decenas de personas, entre ellos militares, y secuestró a a más de 400 personas, la gran mayoría mujeres.

Nigeria sufre desde hace años los ataques de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), principalmente en la zona noreste del país, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.