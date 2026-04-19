París ha recibido de Líbano garantías de que perseguirá a los asesinos de su soldado

París, 19 abr (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este domingo que ha recibido del Gobierno libanés garantías de que harán todo lo posible para arrestar a los autores de la emboscada en la que falleció un casco azul galo y otros tres resultaron heridos, dos de gravedad.

"Recibimos ayer garantías de que la prioridad absoluta será dada por las autoridades libaneses a encontrar a los autores de este asesinato", dijo el jefe de la diplomacia francesa en la emisora RadioJ.

Como ya hiciera al víspera el presidente, Emmanuel Macron, Barrot insistió en que todos los indicios apuntan al grupo Hizbulá como responsable de ese drama, aunque este lo ha desmentido.

El ministro denunció "el apoyo de Irán a milicias que desestabilizan la región y que en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel atacan a los países vecinos y a soldados franceses".

Pero también se mostró crítico con las operaciones israelíes en el sur de Líbano, que consideró que lejos de acabar con Hizbulá acabarán por reforzarle.

En ese sentido, Barrot urgió a que el Gobierno libanés retome su papel de lucha para desarmar a Hizbulá, "la única solución política para garantizar la paz y la estabilidad de Líbano".

En el marco de las negociaciones diplomáticas para consolidar el alto el fuego en la región, el ministro aseguró que el jefe del Gobierno libanés, Nawaf Salam, será recibido "en los próximos días" por Macron.

El cuerpo del casco azul de la fuerza de la ONU en Líbano (FINUL) Florian Montorio, fallecido este sábado tras recibir un disparo de arma ligera en una emboscada, está previsto que llegue a Francia en las próximas horas. EFE