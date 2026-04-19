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La selección española masculina de rugby seven termina tercera en las Series Mundiales de Hong Kong

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La selección española masculina de rugby seven ha terminado en tercera posición la cita de las Series Mundiales celebrada en Hong Kong (China), tras caer en semifinales ante Argentina (12-19 ) y ganar posteriormente a Nueva Zelanda (28-32), mientras que la selección femenina ha concluido octava.

El duelo ante el combinado sudamericano arrancó con un ensayo de Jeremy Trevithick para poner en ventaja a España, pero Graziano empató al borde del descanso (5-5). Los 'Leones' encajaron en la primera jugada de la segunda parte, y aunque Trevithick anotó un gran ensayo para empatar el partido y Juan Ramos convirtió la patada para el 12-12, Argentina se llevó el partido en la última jugada.

En el encuentro por el tercer puesto, el ensayo de Tobías Sainz-Trápaga dio ventaja a los españoles. Nuevamente, Sainz-Trápaga amplió distancias y Ponce se unió a la fiesta anotadora. Las transformaciones no fueron buenas y el marcador se quedó en 15-0 a los 5 minutos de juego. Nueva Zelanda reaccionó antes del descanso para mandar el partido 14-15 al entretiempo.

Legorburu volvió a ampliar diferencias en el marcador con la transformación de Cosculluela, pero inmediatamente Nueva Zelanda le dio la vuelta al marcador para poner el 28-22. Sin embargo, los 'Leones', primero gracias a Serres y luego con Legorburu, se pusieron una vez más por delante para establecer el 28-32 definitivo.

Por su parte, las 'Leonas' finalizaron en octava posición tras caer 31-12 ante Fiji en el último partido del torneo. Olivia Fresneda estrenó el marcador con un ensayo cerca de palos para la transformación de Carmen Miranda y el 7-0 de salida. El equipo fijiano reaccionó para darle la vuelta al partido y encarrilar la victoria final con un 17-7 al descanso.

La segunda parte mantuvo la dinámica final de la primera con Fiji ampliando la diferencia en el marcador hasta el 31-7. Carlota Caicoya puso los últimos puntos de las españolas en el marcador de Hong Kong para el 31-12 definitivo.

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