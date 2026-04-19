Francia repatriará este domingo los restos de su militar muerto en el sur de Líbano

El Gobierno francés ha informado de que repatriarán este mismo domingo los restos del militar francés Florian Montorio, fallecido este sábado en un ataque en el sur de Líbano que París atribuye a Hezbolá.

El cuerpo "será repatriado a Francia hoy", ha explicado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, en declaraciones a la cadena BFMTV. Con respecto a la cuestión de un homenaje nacional, "aún no se han decidido ni la fecha ni los preparativos", ha añadido.

En cuanto a los otros tres militares heridos, la portavoz ha indicado que se encuentran en Beirut y que su pronóstico es grave, pero las últimas noticias recibidas son "alentadoras". Así, su regreso "podría decidirse en los próximos días".

Bregeon ha subrayado que "lo ocurrido es sumamente grave". "Debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido (...). Debe revelarse toda la verdad sobre lo que pasó allí", ha apuntado.

Por último, Bregeon se ha referido al peaje que pretende imponer Teherán al tránsito de buques mercantes por el estratégico estrecho de Ormuz y ha subrayado que "no cabe la posibilidad de que Francia pague".

"Es impensable que Francia pague cualquier peaje o tasa de tránsito. Nos atenemos al derecho internacional y pagar una tasa de tránsito es contrario al derecho internacional", ha argumentado.

Por contra, la postura del presidente francés, Emmanuel Macron, es la de "despejar el estrecho de Ormuz lo más rápido y pacíficamente posible" y, cuando sea posible, "facilitar el paso seguro de los buques junto con nuestros aliados".

La portavoz gubernamental ha recordado que la Armada francesa ya ha participado en misiones similares "en el mar Rojo, durante los últimos dos años, en el marco de la Operación Aspides".

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.