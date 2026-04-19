Isabel Pantoja rompe su silencio para despedirse de su director de orquesta, Víctor Eloy López

Completamente al margen del foco mediático y 'recluída' en Gran Canaria donde disfruta de una nueva etapa de su vida en la tanquila zona residencial de Maspalomas, Isabel Pantoja ha abandonbado su hermetismo por unos minutos para recurrir a las redes sociales y mostrar su tristeza por el fallecimiento de su director de orquesta, Víctor Eloy López, a los 43 años a causa del cáncer que padecía desde hace un año.

Compungida por la pérdida y con la necesidad de mostrar su dolor públicamente por la pérdida de una persona que la ha acompañado durante muchas horas sobre el escenario en su última hora '50 años', Isabel ha escrito en su cuenta de Instagram unas bonitas palabras acompañadas de un vídeo en el que aparece junto a él: "Siento profundamente la gran pérdida de una persona tan extraordinaria: un gran músico, un gran profesional y sobre todo un ser muy querido. Queridísimo Víctor, que en gloria estés".

A pesar de las muchas especulacione sobre el futuro de la tonadillera y sobre su situación familiar ahora que ha acercado posturas con su hijo Kiko Rivera, Isabel había preferido mantenerse al margen de todo sin pronunciarse sobre las muchas polémicas que le rodean y centrada en la preparación del que podría ser su concierto de despedida el próximo mes de junio.