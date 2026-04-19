Machado advierte que es "más peligroso" aplazar los comicios en Venezuela que acelerarlos

Madrid, 19 abr (EFE).- La líder opositora María Corina Machado aseguró este domingo que "es importante" que Venezuela celebre elecciones democráticas lo antes posible para que "los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica".

En una entrevista con EFE en Madrid, la premio nobel de la paz dijo que "aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor".

"Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia", advirtió.

"De hecho yo voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral", anunció la venezolana, que abandonó el país para recoger el Premio Nobel de la Paz y hasta el momento no ha dado a conocer su fecha de vuelta a un país cuyos actuales gobernantes la acusan de conspiración.

Para llevar a cabo una transición pacífica, María Corina Machado estaría dispuesta a sentarse a dialogar con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Nosotros le hemos ofrecido, como vencedores de la elección del 28 de julio, nuestra disposición a lograr un acuerdo para una transición negociada en múltiples oportunidades -reveló-, pero ella no ha querido".

Asimismo, Machado dijo que está "en comunicación" y en "proceso de intercambio de información permanente" con "personas que están en distintas instancias del régimen y la administración pública" para llevar a cabo un "proceso de transición pacifica".

La premio nobel está convencida de que Venezuela "está preparada, decidida y absolutamente deseosa" de llevar a cabo elecciones libres, "porque es la manera de sanar heridas y de poder iniciar el proceso de retorno de nuestros hijos a casa".

Asimismo subrayó que "el proceso se podría poner en marcha mañana mismo" y calcula que "cuarenta semanas es el plazo necesario para tener listos todos los aspectos técnicos".

No obstante reconoce que "también hay que tener en cuanta alguna consideraciones de orden político", por lo que no puede adelantar una fecha.

Aun así insistió en que "el proceso ya no se puede detener", porque la captura del exmandatario Nicolás Maduro "derribó todos los diques" y ahora "el cauce es imparable".EFE