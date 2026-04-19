Agencias

Trump afirma que EE.UU. se apoderó de un barco iraní que intentó burlar el bloqueo naval

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Miami (EE.UU.), 19 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense. EFE

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