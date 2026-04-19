Agencias

Zelenski dice tener contratos sobre drones con Arabia Saudí, EAU y Catar

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Berlín, 19 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que su país ha conseguido contratos sobre drones por un periodo de diez años con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar.

"Hemos acordado contratos a 10 años con tres países clave: Arabia Saudí, Emiratos y Catar. Ya hemos recibido solicitudes de once países de Oriente Medio y el Golfo, y estamos mirando gradualmente hacia el Cáucaso", escribió en su cuenta de Telegram.

"Este acuerdo de drones incluye al menos 10 contratos diferentes para la exportación de armamento ucraniano", agregó el mandatario.

Zelenski apuntó que el contrato contempla la coproducción, con líneas de fabricación tanto en Ucrania como "en otros Estados".

El líder ucraniano confió en poder extender los acuerdos a países europeos, y dijo que en ese contexto Kiev ya ha iniciado contactos con "Alemania, Italia, Noruega, Suecia y los Países Bajos".

"Por supuesto, mantenemos buenas relaciones con Gran Bretaña y Francia. Estoy seguro de que todo esto también se llevará a cabo allí", abundó. EFE

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