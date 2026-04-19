El Gobierno de RDC y el M23 constatan ciertos "progresos" tras sus últimas negociaciones de paz de Suiza

El Gobierno congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) han terminado cinco días de conversaciones de paz en la ciudad suiza de Montreaux con ciertos acercamientos concretos para resolver uno de los conflictos más graves de la actualidad en el continente africano.

El Ejército congoleño y el M23 llevan años enfrentados en el este del país en un conflicto de alcance internacional derivado del genocidio ruandés de los años 90. Burundi auxilia a las tropas congoleñas y a sus milicias afines, los wazalendos, mientras que el M23, autoproclamado defensor de los tutsis congoleños, cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda.

Los combates han provocado constantes éxodos de la población del epicentro de los combates, la región de Kivu. Las capitales de sus dos provincias, Goma y Bukavu, están bajo control de las milicias. El número de muertos es imposible de verificar. Las iniciativas internacionales para detener el conflicto, como por ejemplo un acuerdo de paz gestionado por Estados Unidos en junio del año pasado, ha quedado en papel mojado.

Las conversaciones de Montreaux han ocurrido bajo los auspicios de la mediación de Estados Unidos, Qatar, Suiza y Togo, como representante de la Unión Africana, en el marco de otro protocolo de paz, el acordado en Doha, la capital qatarí, en noviembre de 2025.

El texto final de las discusiones recuerda a las partes el compromiso alcanzado a la hora de proteger en la medida de lo posible a la población y garantizar la ayuda sin restricciones, aspecto este último donde se han conseguido "progresos sustanciales", de acuerdo con el documento publicado a última hora del sábado por el Departamento de Estado de EEUU y el Ministerio de Exteriores suizo.

Los dos resultados más importantes han sido la firma de un memorándum de entendimiento para poner en marcha un mecanismo de supervisión y vigilancia del supuesto alto el fuego. Tanto el Gobierno como el M32 "han manifestado su disposición a debatir y comenzar a planear, en el plazo de una semana, estas misiones con el apoyo logístico de la Misión de Estabilización de la República Democrática del Congo (MONUSCO) de Naciones Unidas".

También destaca el acuerdo alcanzado para, en un plazo de diez días, "liberar prisioneros de conformidad con el Mecanismo para la Liberación de los Detenidos, firmado el 14 de septiembre de 2025, para seguir fomentando la confianza".

Por último, tanto el Gobierno como el M23 "se comprometen a mantener el impulso del proceso de paz" y, al mismo tiempo, "a acelerar las negociaciones sobre los protocolos restantes, incluso presentando propuestas de planes concretos para los próximos pasos".