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El PSOE lleva el martes al Pleno del Congreso su iniciativa para erradicar los matrimonios forzados a nivel global

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El Pleno del Congreso de los Diputados de este martes 21 de abril debatirá la proposición no de ley del PSOE para erradicar los matrimonios forzados a nivel global.

En la iniciativa, consultada por Europa Press, los socialistas apuestan por "seguir promoviendo en la cooperación española, y especialmente en el marco de la estrategia de cooperación feminista, medidas transversales y coordinadas que aborden de forma integral, esta forma de violencia, basadas en los derechos humanos, con enfoque transformador de género, y centradas en las víctimas y supervivientes".

También apuestan pro medidas jurídicas y políticas integrales que aborden las "causas fundamentales" del matrimonio forzado. En concreto, apuntan a "la desigualdad de género y las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación que sufren las niñas, que ofrezcan a las mujeres y niñas alternativas al matrimonio y que promuevan y protejan los derechos de mujeres y niñas y su completo disfrute".

Igualmente, destacan la necesidad de impulsar medidas en el ámbito de la cooperación y en los foros internacionales que favorezcan la permanencia de las niñas y adolescentes en el sistema educativo, en las etapas posteriores a la primaria.

A su juicio, estas medidas deben derribar las "barreras" que dificulten la falta de medidas de gestión de higiene menstrual en los entornos educativos y facilitar el acceso al agua potable y al saneamiento.

El PSOE también llama a impulsar campañas de educación y sensibilización sobre la igualdad de género y los "riesgos" vinculados al matrimonio forzado y sus "consecuencias". Para ello, propone colaborar con las autoridades gubernamentales locales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones feministas y las lideradas por mujeres, así como las agencias de Naciones Unidas con mandatos específicos, y otros actores concernidos, incluyendo el sector privado.

Finalmente, aboga por seguir promoviendo en Naciones Unidas, y en especial en el Consejo de Derechos Humanos, la adopción de medidas y acciones para prevenir y erradicar los matrimonios forzados, "con el objetivo de visibilizar esta lacra y garantizar la protección integral de las mujeres y niñas".

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