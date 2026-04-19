Arteta: "La Premier vuelve a empezar"

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, lamentó la falta de acierto para sacar algo positivo del estadio Etihad y reconoció que tras la derrota encajada ante el Manchester City (2-1), "la Premier vuelve a empezar".

"Prácticamente la liga vuelve a empezar. El City tiene un partido menos y nosotros le sacamos tres puntos de ventaja. Quedan cinco jornadas. Todo empieza otra vez", asumió el entrenador de los 'gunners', que en las últimas fechas han perdido una notable ventaja que les ponía de cara la conquista de la competición después de veintidós años.

"Dimos la cara e hicimos el partido que queríamos hacer. Hicimos muchas cosas bien para llevar el partido a donde queríamos y tuvimos las mejores ocasiones, pero no las aprovechamos, y esa es la realidad", resumió Mikel Arteta.

"Hubo un factor de suerte, con tiros a los postes. Perdimos una ocasión para sacar un buen resultado. Es una nueva Premier", insistió.

El entrenador del Arsenal subrayó que las esperanzas de lograr el título están intactas: "Hay muchas cosas que aprender y que necesitamos asumir los errores. La diferencia ante el City estuvo en las áreas".

"Cada partido es distinto y hay que comprobar cómo está el equipo. Nos faltan jugadores clave y los necesitamos cuanto antes porque debemos ser mejores", destacó Arteta.