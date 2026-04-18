Rublev-Fils, la batalla final en Barcelona

Barcelona, 18 abr (EFE).- El ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta de la ATP, y el francés Arthur Fils, 30 del ranquin mundial, pelearán este domingo por levantar por primera vez en su carrera el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

El partido, que se disputará (16:00 CET) sobre la arcilla de la pista Rafa Nadal del RCT Barcelona-1899, servirá para decidir quién de los dos relevará al danés Holger Rune en el palmarés, y también decantará la balanza en los enfrentamientos particulares entre ambos.

Y es que Rublev y Fils, que librarán este domingo su tercera batalla en el circuito profesional, llegan empatados en sus duelos directos. El moscovita se llevó el triunfo en los cuartos de final del ATP 250 de Hong Kong 2024 y el galo se impuso en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo 2025.

Ambos intentarán ganar el primer título del curso. Para Fils, será la segunda final del año tras la del ATP 500 de Doha, que perdió con el español Carlos Alcaraz. Rublev, por su parte, ha sido semifinalista en el ATP 250 de Hong Kong y en los ATP 500 de Doha y Dubai, pero hasta este sábado no se había clasificado para una última ronda.

A sus 21 años, Arthur Fils ha mostrado en Barcelona muchos destellos del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito y que le llevó a ser la decimocuarta raqueta mundial, antes de sufrir una fractura por estrés en la espalda que le ha mantenido cerca de ocho meses fuera de competición.

Más sereno y maduro que antes de su obligado parón, el 30 del ranquin mundial ha desplegado un tenis sin fisuras que le ha permitido deshacerse de su compatriota Terence Atmane, en dieciseisavos de final ((4-6, 6-4 y 7-6); del estadounidense Brandon Nakashima en octavos (6-2 y 6-3); del italiano Lorenzo Musetti, novena raqueta mundial y segundo favorito (6-3 y 6-4), en cuartos de final; y del español Rafa Jódar, una de las sensaciones del torneo, en semifinales (3-6, 6-3 y 6-2).

En su octava participación en el Godó a sus 28 años, el temperamental Andrey Rublev, quinto cabeza de serie en el abierto barcelonés, ha exhibido un tenis con altibajos donde ha alternado detalles de su innegable calidad con algunas de esas sombras que de tanto en tanto se le aparecen en competición.

El ruso inició su camino hacia el título derrotando al argentino Mariano Navone en dieciseisavos de final (6-2, 2-6 y 6-4); al italiano Lorenzo Sonego en octavos (6-2 y 6-3); al checo Tomas Machac en cuartos (6-4 y 6-3); y a una de las revelaciones del torneo, el serbio procedente de la fase previa Hamad Medjedovic, en semifinales (3-6, 6-2 y 6-2).

Aunque ambos no saben los que es alzarse con el título en el ATP 500 barcelonés, tanto Rublev como Fils poseen en su currículum varios trofeos sobre polvo de ladrillo.

De hecho, el ruso ha ganado sobre arcilla seis de sus diecisiete títulos (ATP 250 de Umag 2017, ATP 500 de Hamburgo 2020, ATP 250 de Belgrado 2022, Masters 1000 de Montecarlo 2024, ATP 250 de Bastad 2024 y Masters 1000 de Madrid 2024). Y en tierra ha ganado el francés, dos de sus tres títulos: el ATP 250 de Lyon 2023 y ATP 500 de Hamburgo 2024.

Ginés Muñoz