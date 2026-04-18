Agencias

Detenido en el sur de México un ciudadano húngaro que está entre los diez más buscados de Europa

Guardar
Imagen NORI3TNUEVDMPML3UKUPH4IVL4

Las autoridades mexicanas han informado este sábado de la detención de János N., alias 'Dániel Takács', uno de los diez delincuentes más buscados de Europa por tráfico de droga, en Quintana Roo, en el sur de México.

Organismos de seguridad federales y estatales mexicanos capturaron al sospechoso, de 48 años de edad, en la avenida Politécnico del municipio de Benito Juárez, ha explicado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch.

El sospechoso tiene ficha roja de INTERPOL y orden de arresto emitida por Europol.

Tras su arresto se le informó de sus derechos y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada a Europa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Infobae

Infobae

