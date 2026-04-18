Irán asegura que las negociaciones con EEUU "ya no están centradas en lo nuclear" y priorizan el fin de la guerra

Las autoridades iraníes han destacado a última hora de este viernes un cambio de enfoque en las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en Pakistán, asegurando que el diálogo entre Washington y Teherán ha dejado atrás el eje nuclear para centrarse en el fin de la guerra y en un marco más amplio de cuestiones regionales, según ha afirmado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Qalibaf ha explicado que los contactos ocurridos en Islamabad, con mediación paquistaní y participación del vicepresidente estadounidense, han supuesto una transformación en la naturaleza del diálogo. "Las negociaciones anteriores estaban centradas en la cuestión nuclear, pero ahora están orientadas al fin de la guerra y, naturalmente, el alcance de los temas de conversación se ha ampliado y diversificado", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que ya "no existe ninguna ambigüedad respecto a ninguna de las áreas o temas de negociación", tras los encuentros mantenidos en los últimos días, en los que, según ha añadido, ambas partes expusieron sus posturas "de forma muy clara y detallada".

El dirigente iraní ha subrayado que el objetivo prioritario de Teherán pasa por lograr un cese total del conflicto bajo un enfoque integral que incluya varios elementos clave. "La negociación sobre el fin total de la guerra (...) tiene diversos componentes sobre los cuales se ha dialogado", ha indicado, antes de destacar la importancia de un plan para el levantamiento de sanciones, compensaciones por daños y garantías de que el conflicto termine de forma definitiva.

Así, ha insistido en que estos aspectos deben abordarse como un "paquete integral", señalando que no pueden "separar ninguna de sus partes" y que es necesario alcanzar un equilibrio entre "lo que se da y lo que se recibe".

En paralelo, Qalibaf ha reiterado el escepticismo de Irán hacia Washington, recordando incumplimientos pasados. "Sabemos con qué partes estamos tratando", ha advertido, al tiempo que ha incidido en la necesidad de defender "con firmeza" los intereses iraníes durante el proceso negociador.

Por otro lado, ha negado tajantemente algunas informaciones sobre concesiones en materia nuclear, asegurando que "el traslado de material enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca ha sido considerado como una opción" y que las presiones mediáticas "no influirán" en el equipo negociador.

Las conversaciones en Islamabad se enmarcan en un contexto más amplio de esfuerzos diplomáticos en el que Irán también ha puesto el foco en la estabilización regional, incluyendo el reciente alto el fuego en Líbano, mientras continúa explorando vías para un acuerdo más amplio que ponga fin a las hostilidades.