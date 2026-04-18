Argentina y la OPS aseguran suministro de vacunas tras reclamos de escasez en el país

Buenos Aires, 17 (EFE).- El Gobierno de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) garantizaron este viernes el suministro de las vacunas obligatorias para el país suramericano en un comunicado conjunto, después de que dos provincias denunciaran la escasez de dosis.

"Con el objetivo de brindar certidumbre a las jurisdicciones y a la ciudadanía, ambos organismos informan que acordaron presentar un plan de entregas que se actualizará de manera periódica con las fechas estimadas y el avance de los envíos", expresó un comunicado conjunto entre el Gobierno argentino y la OPS.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció a fines de marzo la "falta de suministro" por parte del Gobierno Nacional de las vacunas incluidas en el calendario obligatorio.

"Llevamos meses de plazos incumplidos y promesas efímeras que atentan contra la salud de nuestra gente", expresó el ministro en su cuenta de la red social X.

La secretaria de Salud de la provincia de Córdoba, Liliana Montero, aseguró este jueves en declaraciones a la prensa local que el Gobierno nacional había suspendido el envío de dosis de las vacunas de la tuberculosis (BCG) y la del sarampión (Triple Viral).

“Recientemente nos informan que están atrasados con el envío de las dosis correspondientes al trimestre. Pero además en la misma comunicación se informa que no llegarían las dosis correspondientes a las vacunas BCG y Triple Viral que son de calendario", afirmó Montero, quien también denunció que en lo que va del 2026 el Gobierno Nacional no envío dosis de la vacuna contra el virus HPV.

El Gobierno explicó este viernes que "las complejidades del contexto geopolítico actual han afectado la capacidad de transporte internacional, generando retrasos en los envíos programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo en los costos de flete".

"El Ministerio de Salud de la Nación ratifica la decisión de sostener el abastecimiento del cronograma establecido con la OPS", afirmó el comunicado.

Según datos oficiales, durante 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis en el país, lo que implica un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.

Los casos de tos convulsa reportados hasta octubre de 2025 triplicaron los del año anterior, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en base a cifras oficiales.

En medio de un aumento significativo de casos de sarampión en América, Argentina ha registrado casos de la enfermedad tras años sin circulación endémica que coinciden con bajas tasas de vacunación. EFE