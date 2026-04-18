Costa Rica recibe segundo grupo de 22 migrantes deportados por EEUU como parte de convenio

San José, 17 abr (EFE).- Costa Rica recibió este viernes a 22 migrantes de varias nacionalidades deportados por Estados Unidos que conforman el segundo grupo que llega al país como parte de un convenio bilateral que establece la posibilidad de realizar un vuelo de este tipo por semana.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que el grupo está conformado por ocho migrantes brasileños, tres rumanos, tres uzbekos, dos chinos, dos azerbaiyanos, un irlandés, un indio, un vietnamita y un bielorruso.

Este segundo vuelo arribó a la Base 2 del Ministerio de Seguridad, ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José, al igual que lo hizo el primer vuelo el pasado sábado 11 de abril.

En el grupo que llegó a Costa Rica este viernes hay una persona menor de edad de nacionalidad rumana que está acompañada por su padre, y una persona adulta mayor nacional de Irlanda, explicó la DGME.

"Una vez realizado su control migratorio, se les da una atención primaria que consiste en explicarles el proceso a través de traductores, y junto a Cruz Roja se verifica que se encuentren bien de salud", indicó la información oficial.

Estas personas se encontrarán bajo las mismas condiciones del grupo anterior y podrán acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para regresar a sus países de origen, o bien solicitar una estancia regular en Costa Rica bajo categorías humanitarias.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que su Gobierno es un socio estratégico de Estados Unidos en la región, firmó un Memorando de Entendimiento con Washington para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.

El primer grupo que arribó al país el pasado sábado estaba integrado por 25 personas de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, quienes recibieron atención humanitaria en un hotel, cuyo nombre las autoridades mantienen confidencial.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo con EE.UU. garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

En el 2025 Costa Rica recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral.

Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o bien permanecieron allí de forma voluntaria.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron el año pasado que varios derechos de estas personas habían sido vulnerados en un refugio para migrantes al que fueron trasladados en el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá. EFE