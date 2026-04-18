UNICEF denuncia el "asesinato" a manos de fuerzas israelíes de dos conductores de camiones de agua en Gaza

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado la muerte por disparos israelíes de dos conductores de camiones cisterna que trabajaban para la organización en la Franja de Gaza, en un incidente ocurrido durante operaciones habituales de suministro de agua y en el que también resultaron heridas otras dos personas.

En un comunicado, la agencia ha expresado su indignación por lo sucedido, señalando que los trabajadores fallecidos participaban en tareas de distribución de agua potable a la población civil.

"UNICEF está indignado por el asesinato de dos conductores de camiones contratados por UNICEF para suministrar agua potable a familias en la Franja de Gaza", ha afirmado la agencia de la ONU.

Según el relato de la organización, "las víctimas murieron por disparos israelíes en un incidente ocurrido esta madrugada (viernes) en el punto de llenado de agua de Mansoura, en el norte de Gaza", un enclave crucial para el abastecimiento hídrico en la zona.

El organismo, que ha trasladado además sus condolencias a los familiares de los fallecidos, ha subrayado que el ataque se produjo en un contexto de normalidad operativa: "El incidente, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin cambios en los movimientos ni en los procedimientos".

UNICEF ha explicado que el punto de Mansoura constituye actualmente el único lugar operativo para la carga de camiones cisterna conectados a la red de suministro de Mekorot --la empresa nacional de agua de Israel-- que abastece a la ciudad de Gaza, lo que lo convierte en un elemento esencial para garantizar el acceso al agua de cientos de miles de personas, incluidos menores.

Tras lo ocurrido, la organización ha ordenado la paralización temporal de las actividades en la zona hasta que existan condiciones de seguridad adecuadas. Asimismo, ha pedido a las autoridades israelíes que arrojen luz sobre los hechos: "UNICEF insta a las autoridades israelíes a investigar de inmediato este incidente y garantizar que se rindan cuentas plenamente".

En la misma línea, la agencia ha recordado que tanto el personal humanitario como las infraestructuras civiles deben quedar al margen de cualquier acción armada. "Los trabajadores humanitarios, los proveedores de servicios esenciales y la infraestructura civil, incluidas las instalaciones hídricas críticas, nunca deben ser blanco de ataques", ha recalcado.

Por último, ha insistido en que la protección de la población civil y de quienes prestan asistencia básica constituye una obligación recogida en el derecho internacional humanitario.