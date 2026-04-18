California registra aumentos en los contagios de la viruela del mono y urge la vacunación

Los Ángeles (EE.UU.), 17 abr (EFE).- El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) urgió este viernes a cualquier persona con alto riesgo de contraer mpox (viruela del mono) a vacunarse, tras el aumento de casos y la reciente detección de un contagiado en San Francisco.

El último caso reportado en el norte del estado se presentó en un individuo no vacunado que tuvo contacto cercano con alguien que había viajado recientemente al extranjero, a una zona donde circula el mpox del clado I, según informó la agencia de salud en un comunicado.

Este es el séptimo caso de mpox de la variante clado I, la más severa, identificado en California desde noviembre de 2024, y el primero registrado en San Francisco.

Las autoridades de salud pública están llevando a cabo una vigilancia intensificada y un rastreo de contactos con el fin de identificar cualquier caso adicional y prevenir una mayor transmisión.

El individuo contagiado fue hospitalizado y se encuentra en proceso de recuperación.

La directora del CDPH y Oficial Estatal de Salud Pública de California, Erica Pan, enfatizó la importancia de que las personas con mayor riesgo reciban ambas dosis de la vacuna contra el mpox, ante la proximidad de los viajes de verano y los eventos masivos.

La viruela símica se caracteriza por la aparición de erupciones o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Su transmisión se produce de persona a persona y ocurre principalmente por contacto estrecho prolongado.

En California también se han registrado casos de la variante clado II, la menos severa, con 14 casos semanales en 2026. La mayoría de estas infecciones se han producido en personas que no estaban vacunadas.EFE