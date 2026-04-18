Colombia acoge el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Culturas Vivas Comunitarias

Bogotá, 17 abr (EFE).- Colombia acoge desde este viernes y hasta el 26 de abril el 7° Congreso Latinoamericano y Caribeño de Culturas Vivas Comunitarias, un encuentro que reúne delegaciones de 25 países para fortalecer la gobernanza cultural, la participación comunitaria y la construcción de paz en la región.

El evento contará con unos 250 asistentes internacionales, más de 80 organizaciones culturales líderes del proceso y unas 350 agrupaciones articuladas en redes de todo el país, además de 60 grupos artísticos de América Latina, informó este viernes el Ministerio de Cultura.

El Congreso se desarrollará como una ruta territorial que comienza este fin de semana en Nariño (suroeste), con la 'Caravana de la Morada al Sur', un espacio de intercambio de saberes ancestrales y encuentros comunitarios.

Posteriormente, continuará el 20 y 21 de abril en Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), con el seminario de políticas públicas y gobernanza cultural 'Caminandar', enfocado en experiencias de gestión desde lo comunitario.

La agenda concluirá en Medellín del 22 al 26 de abril, con círculos de la palabra, la Asamblea General del movimiento y diálogos entre comunidades, instituciones y gobiernos para definir una hoja de ruta regional en materia de gobernanza cultural.

"El encuentro busca consolidarse como un espacio continental de diálogo social y construcción colectiva, en el que las experiencias territoriales permitan proyectar transformaciones sociales en América Latina y el Caribe", precisó el ministerio.

La directora de Fomento Regional, Vicenta Moreno, afirmó que el Congreso es "un punto de encuentro para dialogar, construir paz y fortalecer la gobernanza cultural desde los territorios", y destacó el papel de la cultura comunitaria como motor de transformación social en la región. EFE