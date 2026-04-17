Agencias

Ucrania dice haber alcanzado una refinería en el sur de Rusia

Guardar

Kiev, 17 abr (EFE).- Ucrania alcanzó durante la madrugada del jueves la refinería rusa de la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según afirmó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La nota castrense ucraniana dice haber registrado impactos en los objetivos que provocaron incendios en la infraestructura.

“Se está estableciendo la magnitud de los daños”, agrega el comunicado.

Según el Estado Mayor ucraniano, la refinería de Tuapsé tiene un papel importante para el abastecimiento con combustible del Ejército ruso y procesa al año unas 12 millones de toneladas de petróleo. EFE

Últimas Noticias

EEUU advierte de "terribles represalias" contra quienes intenten atacar a candidatos electorales en Colombia

EEUU advierte de "terribles represalias" contra quienes intenten atacar a candidatos electorales en Colombia

El brent cae más del 1 %, hasta los 98 dólares, a la espera de nuevas reuniones EEUU-Irán

Infobae

Kiev reprocha a Israel haber recibido un buque con trigo de la Ucrania ocupada

Infobae

Irán celebra la tregua en Líbano y pide salida de las fuerzas israelíes de su territorio

Infobae

Delcy Rodríguez anuncia a un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela tras la dimisión de Laura Guerra

Delcy Rodríguez anuncia a un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela tras la dimisión de Laura Guerra